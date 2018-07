Cuca lamenta empate, mas ressalta que Palmeiras vem de sequência dura

Empatar em casa com o Flamengo, em 1 a 1, não deixou o técnico Cuca satisfeito. O comandante do Palmeiras admitiu que esperava resultado melhor do time nesta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, por jogar no Allianz Parque e contar com um jogador a mais durante todo o segundo tempo. Porém, o treinador explicou que por vir de sequência complicada, o desempenho da equipe precisa ser valorizado.

O líder Palmeiras, com 48 pontos, tem um ponto de vantagem sobre o Flamengo e chegou ao oito jogo seguidos sem perder. "Tivemos uma sequência dura. Começou com o Atlético-PR, fora. Lá na frente vamos ter partidas ainda mais tensas, mas os mais fortes estamos pegando nesse momento. Vamos precisar ter calma. As boas jogadas da equipe uma hora vão ter que se encaixar", disse.

A sequência terá um compromisso mais complicado no sábado. O Palmeiras vai enfrentar o Corinthians, no Itaquerão, com dois importantes desfalques. O zagueiro Vitor Hugo e o atacante Gabriel Jesus, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo, serão baixas do time para a partida. Já o Flamengo, concorrente direto, vai receber o Figueirense, no Pacaembu, no próximo domingo.

Para Cuca, mesmo que a sequência tenha sido dura para o Palmeiras, o empate foi frustrante. "Lamentou o resultado, porque estávamos com um homem a mais, criamos muitas chances. Não escolhemos a jogada certa para definir. Tivemos a chance de marcar, talvez umas três ou quatro vezes. O sentimento de ter perdido os pontos é um pouco maior do que a sensação de que evitamos a derrota. O Flamengo fez um grande jogo também", comentou.