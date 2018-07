Cuevas salva match point, vence Baghdatis e vai à semifinal em Nottingham

Foram 2 horas e 28 minutos de confronto entre o sul-americano, 25º colocado do ranking mundial, e jogador do Chipre, o 40º da ATP, que chegou a ter o ponto do jogo quando vencia o terceiro set por 5/4 e o seu rival sacava para empatar em 5/5.

Com o triunfo no sufoco, Cuevas se classificou para a sua primeira semifinal de um torneio disputado em quadras de grama e terá como próximo adversário o luxemburguês Gilles Muller, oitavo cabeça de chave, que em outro duelo do dia derrotou o ucraniano Alexandr Dolgopolov por 6/3 e 6/4.

Outro tenista que avançou às semifinais nesta quinta foi o italiano Andreas Seppi. Sétimo pré-classificado, ele bateu o israelense Dudi Sela por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 5/7, 6/4 e 6/4.

O seu rival na luta por uma vaga na final será conhecido apenas nesta sexta-feira, quando será concluída a partida entre o sul-africano Kevin Anderson, primeiro cabeça de chave, e Steve Johnson. O duelo foi interrompido por falta de luz natural quando o primeiro deles vencia o terceiro set por 4/3. Antes disso, o norte-americano ganhou a parcial inicial por 7/6 (8/6) e perdeu a segunda por 7/5.

EASTBOURNE - Outra competição realizada nesta semana que também é preparatória para Wimbledon e teve novo dia de disputas nesta quinta-feira foi o Torneio de Eastbourne. E mais uma vez a chuva atrapalhou a programação de jogos da competição de nível Premier do circuito da WTA que acontece em quadras de grama na Inglaterra.

Por causa do tempo ruim, foram finalizadas apenas duas partidas de terceira rodada que haviam sido interrompidas no dia anterior e apenas um confronto das quartas de final, na qual a porto-riquenha Monica Puig se garantiu nas semifinais ao bater a francesa Kristina Mladenovic por 2 sets a 1, com 7/6 (8/6), 4/6 e 6/3.

A próxima adversária de Puig será definida apenas nesta sexta-feira e será quem levar a melhor na conclusão do confronto entre Agnieszka Radwanska e a eslovaca Dominika Cibulkova. Cabeça de chave número 1, a tenista polonesa venceu o primeiro set por 6/4 e ganhava o segundo por 2/0 quando o duelo foi paralisado.

Já o duelo de quartas de final entre a checa Karolina Pliskova e a russa Elena Vesnina foi interrompido quando a primeira delas ganhava a primeira parcial por 4/0. Quem ganhar no complemento desta partida irá encarar na semifinal quem triunfar no embate entre a britânica Johanna Konta e a russa Elena Makarova, que sequer pôde ser iniciado nesta quinta.

Antes disso, em jogos válidos ainda pelas oitavas de final que também estavam atrasados, Pliskova eliminou a japonesa Misaki por 6/2 e 6-4, enquanto Makarova passou pela alemã Andrea Petkovic, de virada, com parciais de 3/6, 6/4 e 6/0.