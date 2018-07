Cuiabá se contenta com jogos de Japão e Coreia do Sul

CUIABÁ - Na teoria, Cuiabá foi a sede que levou mais azar no sorteio dos grupos da Copa de 2014, realizado nesta sexta-feira, na Costa do Sauipe (BA). A capital do Mato Grosso, que será palco de quatro jogos do Mundial - todos da primeira fase -, não vai receber nenhuma grande seleção. Mesmo assim, os governantes locais comemoraram a visita de colombianos, chilenos, japoneses e sul-coreanos, quatro dos oito países que jogarão na Arena Pantanal.

As presenças especialmente dos asiáticos Japão e Coreia do Sul e dos vizinhos sul-americanos Chile e Colômbia deixaram o governador do Mato Grosso, Silval Barbosa (PMDB), e o prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes (PSB), otimistas com as perspectivas de alavancar ainda mais o turismo na região. "Com certeza, nós estaremos aqui, preparando a maior festa para recepcioná-los, mostrando como o povo de Mato Grosso é acolhedor", disse o governador, para quem, a visita de Japão e Coreia do Sul vai "coroar a Copa em Cuiabá".

O prefeito disse que ficou contente com a presença dos dois países sul-americanos, mas também porque Cuiabá vai receber Japão e Coreia do Sul, "que estão na vanguarda do desenvolvimento". Para ele, é a oportunidade de vender o turismo mato-grossense. "Temos certeza que vamos ter uma grande Copa."

Os quatro jogos previstos para a Arena Pantanal em Cuiabá são: Chile x Austrália, Rússia x Coreia do Sul, Nigéria x Bósnia e Japão x Colômbia.