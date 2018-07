Cuiabá torce para receber jogos de 'grandes seleções'

CUIABÁ - Cuiabá amanheceu nesta sexta-feira na expectativa de conhecer as seleções que virão jogar na Arena Pantanal. A ansiedade toma conta dos cuiabanos que aguardam o sorteio final da Copa do Mundo, a ser realizado às 14 horas, na Costa do Sauipe (BA). A torcida é grande para que a cidade receba pelo menos um jogo de uma grande seleção.

Enquanto os cuiabanos ficam torcendo por aqui, o governador de Mato Grosso, Silval Barbosa (PMDB), o prefeito de Cuiabá Mauro Mendes (PSB), o secretário extraordinário da Copa, Maurício Guimarães, e o secretário municipal de Esporte, Carlos Brito, foram acompanhar o sorteio na Bahia. Também estarão em acompanhando o sorteio, o presidente da Federação Mato-grossense de Futebol (FMF), Carlos Orione, e secretário municipal de Esporte, Carlos Brito.

O governador está na expectativa para conhecer os países que virão até Cuiabá. "Certamente, nós teremos uma equipe grande e conhecida que será a cabeça de chave. Com certeza nós estaremos aqui, preparando a maior festa para recepcioná-los, mostrando como o povo de Mato Grosso é acolhedor", disse.

Para o secretário da Secopa-MT, Maurício Guimarães, o sorteio irá colocar grandes seleções frente a frente e jogos emocionantes terão como palco a Arena Pantanal. "Conforme regulamento do Mundial podemos receber grandes seleções em Cuiabá, temos chance de ver a atual campeã do mundo, Espanha, o time forte da Alemanha, a Argentina com o craque Lionel Messi, Portugal com Cristiano Ronaldo, França, Inglaterra. Será uma excelente Copa do Mundo", afirmou Guimarães.

Cuiabá receberá quatro jogos durante o torneio. O primeiro será no dia 13 de junho, entre dois times do Grupo B. No dia 17 de junho, duas equipes do Grupo H irão se enfrentar na Arena Pantanal e no dia 21 de junho será a vez de dois países do Grupo F. O grande destaque deverá ser a partida do dia 24 de junho, com a participação do cabeça de chave do Grupo C.