Curinga são-paulino, mesmo a contragosto

Cícero começou o ano como titular absoluto do São Paulo e caminha para o fim de 2012 sem a certeza de que continuará no Morumbi. Decidido a jogar mais, o curinga não crava sua saída, mas suas respostas têm o lastro do adeus que se avizinha. Antes, porém, é candidato a ficar com a vaga do suspenso Luis Fabiano na partida decisiva contra o Tigre pela final da Copa Sul-Americana. No duelo em La Bombonera, foi ele o escolhido para fazer a função quando o camisa 9 foi expulso.

Ele também deu a entender ao Estado que pagou o pato pela eliminação na Copa do Brasil e acredita que a polivalência em campo pode ter sido, paradoxalmente, responsável pela perda de espaço na equipe.

O que achou do time do Tigre?

Vimos que o perigo maior foi mesmo na bola aérea. Estávamos jogando bem até o lance da expulsão do Luis. Temos de conseguir furar a catimba deles. Eles jogam forte e, muitas vezes, com deslealdade. Eu mesmo tomei tapa, pisão, mas é preciso ter calma nessa hora.

A tendência é que Ney Franco opte por você ou o Willian José. Está preparado?

Sei que nesse período em que não venho jogando passei algumas coisas, mas em nenhum momento exigi ser titular. Só acho que poderia ser mais aproveitado. Saíram algumas coisas na imprensa dizendo que eu estava insatisfeito, apenas queria ser mais aproveitado pelo time. Por isso, se estiver em campo serei um jogador interessado.

Existem muitos interessados no seu futebol. É seu último jogo no São Paulo?

Tenho contrato com o clube e a temporada ainda está terminando. Não tenho vontade de sair, mas estava feliz aqui até acontecerem algumas coisas e é preciso pensar no futuro. Tenho família e preciso pensar no que é bom para eles. Se for aqui ou em outro lugar, independentemente do clube, voltarei com a mente firme, bem focada e mostrando o grande futebol que eu vinha jogando até sair do time.

Acha que o fato de jogar em várias funções tirou seu espaço?

Essa é a dúvida que passa na minha cabeça. Gosto de jogar na minha posição, mas aí pinta uma suspensão e você acaba entrando bem em outra função. Aí, acham que você pode fazer aquilo. Estou aqui para ajudar, para contribuir com o time, mas eu gosto de jogar no meio, vindo de trás, não como um meia, porque apareço como elemento surpresa.

Conversou com Ney Franco a respeito disso?

É o último jogo da temporada, a equipe vem jogando bem, quando ele precisou de mim para jogar no ataque acho que tive um bom rendimento e, por isso, deixarei para depois do jogo.

Então você não quer mais ser quebra-galho?

Ajudarei em um jogo ou outro que precise, mas a intenção é jogar como terceiro homem de meio ou segundo volante. É isso que pretendo para 2013.

O que aconteceu para você perder o espaço na equipe?

O que não entendo é o porquê, sentia que estava bem, mas aí veio aquela semifinal da Copa do Brasil e um ou outro acabam sendo sacrificados. Sou realista, se você está jogando mal é preciso sair e esperar uma chance, mas senti que não foi assim.

Independentemente de continuar ou não no São Paulo, o fato de terminar 2012 como campeão da Copa Sul-Americana ajuda?

Estarei focado em fazer um bom jogo pelo São Paulo não só pela questão do futuro, mas, principalmente, para mostrar minha capacidade. Se o gol vier, melhor ainda.