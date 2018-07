Curitiba faz GP com mudanças na regra A Stock Car faz apenas a segunda etapa hoje, no Autódromo Internacional de Curitiba. Mas o regulamento técnico já sofreu a primeira alteração, que visa a facilitar as ultrapassagens. O sistema "push to pass"", dispositivo que permite ao piloto dar mais potência no motor de seu carro e com isso poder superar um oponente, vai poder ser explorado com maior intensidade do que na prova inicial, em Interlagos.