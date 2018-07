Curitiba fica feliz por receber partida da Espanha

CURITIBA - Depois de 64 anos, a seleção espanhola voltará a disputar uma partida de Copa do Mundo em Curitiba. Sorteada enfrentar a Austrália no dia 23 de junho, na Arena da Baixada, a atual campeã mundial jogará novamente na capital paranaense, assim como aconteceu em 1950, quando venceu os Estados Unidos por 3 a 1, no Estádio Durival Britto.

A presença da campeã mundial Espanha foi o único alento para Curitiba no sorteio dos grupos da Copa, realizado nesta sexta-feira, na Costa do Sauipe (BA). Os outros três jogos na capital paranaense vão reunir seleções sem grande tradição, como Irã, Honduras e Argélia. Por isso, causou certa frustração na população da cidade.

O prefeito de Curitiba, Gustavo Fruet, que acompanhou o sorteio dos grupos na Costa do Sauipe, preferiu comentar a visita dos espanhóis. "É a atual campeã do mundo e isso será um grande atrativo para a cidade, o mundo estará com a atenção voltada para Curitiba, que tem se preparado ainda mais para receber as seleções", comentou.

Gustavo Fruet afirmou ainda que as obras de infraestrutura deverão ser agilizadas, além das avaliações dos locais para instalações de estruturas temporárias e a possibilidade da reabertura da Pedreira Paulo Leminski para a "fan fest". "Teremos uma grande festa na cidade e estamos nos preparando para isso", prometeu o prefeito.

Já o presidente da Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas do Paraná (Abrabar), Fábio Aguayo, aposta no aumento de receita para o setor no próximo ano. "A Espanha tem um grande apelo na cidade, assim como outros países, incluindo a Rússia, um país que tem crescimento e, com isso, existe a possibilidade de termos muitos turistas russos", disse.

Além da Espanha x Austrália, os outros jogos em Curitiba serão Irã x Nigéria, no dia 16 de junho, Honduras x Equador, no dia 20 de junho, e Argélia x Rússia, no dia 26 de junho. A capital paranaense receberá apenas essas quatro partidas da primeira fase do Mundial.