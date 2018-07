Curitiba não muda rotina para receber time de Dunga

A seleção brasileira desembarca hoje em Curitiba, onde inicia a preparação para a Copa da África do Sul, mas, pelo menos por enquanto, a chegada do time de Dunga não mexeu com a rotina da capital paranaense.

Com exceção do CT do Caju, que passou por alguns preparativos para hospedar o grupo, a cidade ainda não entrou no clima.

Como os jogadores estão chegando separadamente, não há esquema especial de recepção no Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. O único cuidado foi disponibilizar um veículo na pista para levar os atletas diretamente para o CT do Caju.

Mas, segundo os funcionários do aeroporto, poucos torcedores devem recepcionar os jogadores. A expectativa, porém, é de um bom público na próxima quarta, quando o time de Dunga deixa a capital paranaense e parte para a África do Sul - o grupo deve passar pelo saguão do aeroporto, para receber o carinho dos fãs.

Pela cidade, pouco se vê sobre a presença da seleção. E nem o comércio explora com intensidade a venda de produtos relacionados ao time do Brasil e ao Mundial. Mas a prefeitura de Curitiba promete fazer uma decoração especial nas principais ruas do centro a partir de hoje, num investimento de R$ 100 mil.

A decoração comemorativa ficará principalmente no tradicional calçadão da rua das Flores, na região central de Curitiba. A prefeitura também investiu em obras na região do CT do Caju, com a pavimentação de ruas - foram gastos R$ 600 mil.