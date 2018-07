Curitiba se movimenta para garantir a Arena na Copa O governo do Paraná e a prefeitura de Curitiba agiram com rapidez nos últimos dias para salvar a Arena da Baixada e manter o estádio do Atlético-PR na lista dos 12 escolhidos pela Fifa para receber os jogos da Copa do Mundo de 2014. Nesta terça-feira, o governador Orlando Pesutti (PMDB) e o prefeito Luciano Ducci (PSB) têm encontro marcado com o presidente da CBF e do Comitê Organizador Local (COL), Ricardo Teixeira, e prometem entregar a ele os documentos que avalizariam financeiramente as reformas na Arena.