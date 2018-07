Curry brilha e Warriors conquista 48ª vitória seguida em casa

Stephen Curry voltou a mostrar por que é o grande destaque do Golden State Warriors e da atual temporada da NBA. Na noite deste sábado, o MVP do campeonato passado salvou a equipe no último período ao liderar a reação contra o Phoenix Suns, em Oakland. Com o placar de 123 a 116, o Warriors chegou à 48ª vitória consecutiva em casa.

Curry foi decisivo por marcar 15 dos seus 35 pontos no último período. Foram ainda três assistências em seu retorno à quadra após ficar no banco no terceiro período por ter muitas faltas. De volta ao jogo, liderou a reviravolta no placar, que então era liderado pelo Suns por 108 a 105. Assim, impediu que o adversário acabasse com a grande série invicta do Warriors.

Apesar do destaque, Curry não esteve sozinho brilhando nesta rodada. O reserva Marreese Speights também brilhou ao contribuiu com 25 pontos. Os brasileiros Anderson Varejão e Leandrinho saíram do banco e tiveram desempenho discreto. O primeiro fez um ponto em seis minutos, enquanto Leandrinho anotou dois em 18 minutos.

Do lado do Phoenix Suns, o armador Brandon Knight se destacou ao anotar 30 pontos. O ala-pivô Alex Len conseguiu um "double-double" de 26 pontos e 13 rebotes, assim como Tyson Chandler, com 12 pontos e o mesmo número de rebotes, e o Devin Booker, responsável por 18 pontos e 11 assistências.

Já garantido nos playoffs, o Warriors segue exibindo a melhor campanha do campeonato. Agora os atuais campeões somam 59 vitórias e seis derrotas, na liderança isolada da Conferência Leste. O Suns, por outro lado, é o penúltimo colocado do lado Oeste, com 17 triunfos e 49 derrotas.

O segundo colocado da Conferência Oeste também entrou em quadra na noite deste sábado e não decepcionou. Bateu o Oklahoma City Thunder por 93 a 85, diante de sua torcida, e, assim como o Warriors, ampliou sua série invicta em casa. O Spurs acumula 32 triunfos em seus domínios.

Para manter esta invencibilidade, o Spurs precisou mostrar eficiência na defesa, já que enfrentava um dos seus melhores ataques da competição. Assim, buscou a vitória mesmo com os 28 pontos de Kevin Durant, cestinha da partida, e os 19 de Russell Westbrook.

No ataque, Kawhi Leonard e LaMarcus Aldridge cumpriram bem com suas funções, com 26 e 24 pontos respectivamente. O Spurs chegou a sua 56ª vitória - tem ainda dez derrotas. Segue em segundo lugar, à frente do Thunder, com seus 44 triunfos e 22 derrotas.

Pelo lado Leste, o Toronto Raptors segue perseguindo o líder Cleveland Cavaliers. Ao vencer o Miami Heat por 112 a 104, em casa, o Raptors chegou a 44 vitórias e 20 derrotas, graças em parte ao bom momento vivido por DeMar DeRozan. Nesta rodada, ele anotou 38 pontos, dez rebotes e sete assistências.

Pelo Heat, Joe Johnson foi o destaque, ao marcar 28 pontos. Luol Deng contribuiu com 20, mantendo a equipe com a quarta campanha da Conferência Leste, com 38 triunfos e 28 derrotas.

Confira os resultados da noite deste sábado:

Dallas Mavericks 105 x 112 Indiana Pacers

Charlotte Hornets 125 x 109 Houston Rockets

Philadelphia 76ers 111 x 125 Detroit Pistons

Toronto Raptors 112 x 104 Miami Heat

Milwaukee Bucks 103 x 92 New Orleans Pelicans

Atlanta Hawks 95 x 83 Memphis Grizzlies

San Antonio Spurs 93 x 85 Oklahoma City Thunder

Denver Nuggets 116 x 100 Washington Wizards

Portland Trail Blazers 121 x 84 Orlando Magic

Golden State Warriors 123 x 116 Phoenix Suns

Acompanhe os jogos deste domingo:

Los Angeles Clippers x Cleveland Cavaliers

Sacramento Kings x Utah Jazz

Atlanta Hawks x Indiana Pacers

Brooklyn Nets x Milwaukee Bucks

Los Angeles Lakers x New York Knicks