Curry e Thompson brilham, Warriors bate novo recorde e vence o Mavericks

O Golden State Warriors já se acostumou a quebrar recordes na atual edição da NBA. A equipe, que briga para ter a melhor campanha da história, alcançou nova marca na vitória por 128 a 120 sobre o Dallas Mavericks, na noite de sexta-feira, em casa, ao superar o número de bolas de três convertidas em uma temporada.

Foram 21 arremessos de três convertidos diante do Mavericks, o que levou o Warriors a 938 na temporada, superando a marca de 933 do Houston Rockets do ano passado. O time de Dallas também foi bem de longa distância e acertou 18 arremessos de três, o que fez com que as equipes combinassem para um recorde de 39.

Mesmo sem três titulares - Deron Williams e Chandler Parsons, machucados, e Dirk Nowitzki, poupado -, o Mavericks assustou e quase ameaçou a vitória do Warriors. Mas os donos da casa chegaram ao 52.º triunfo consecutivo em Oakland e o 65.º geral da temporada, na liderança do Oeste. O Dallas é o oitavo da conferência, com 35.

No sábado, mais uma vez o Warriors foi comandado por sua dupla de armação. Stephen Curry terminou com 33 pontos, oito rebotes e oito assistências, enquanto Klay Thompson foi o cestinha, com 40 pontos, sendo 27 em bolas de três. Vindos do banco, Leandrinho terminou com cinco pontos e Anderson Varejão marcou dois. Pelo Mavericks, destaque para os 26 pontos de Wesley Matthews e os 21 de J.J. Barea.

Se o líder do Oeste venceu, o segundo colocado não deixou por menos. O San Antonio Spurs passou pelo Memphis Grizzlies por 110 a 104, em casa, e chegou à 37.ª vitória em seu ginásio nesta temporada, igualando o recorde do Chicago Bulls da temporada 1995/1996.

Foi o 61.º triunfo do Spurs na temporada, estabelecido como vice-líder do Oeste e segunda melhor equipe da NBA. O Grizzlies, por sua vez, segue na quinta colocação da mesma conferência, com 41 triunfos.

Sem seu maior destaque, Kawhi Leonard, lesionado, e Danny Green, poupado, o Spurs contou com grande atuação de LaMarcus Aldridge, autor de 32 pontos e 12 rebotes, para vencer. Pelo lado do Grizzlies, destaque para os 20 pontos JaMychal Green.

Na sétima colocação do Oeste está o Houston Rockets, que venceu pela 36.ª vez ao surpreender o Toronto Raptors, vice-líder do Leste, por 112 a 109, em casa. Destaque para James Harden, autor de um "triple-double" ao anotar 32 pontos, 13 assistências e 11 rebotes. Lucas Bebê e Bruno Caboclo permaneceram no banco pelo Raptors.

Mas a rodada de sexta-feira teve outros dois brasileiros em quadra. Na Califórnia, Marcelinho Huertas atuou por 18 minutos e anotou dois pontos e cinco assistências na derrota do Los Angeles Lakers para o Denver Nuggets por 116 a 105. Kobe Bryant terminou com 28 pontos e foi o cestinha.

No jogo mais emocionante da rodada, o Minnesota Timberwolves surpreendeu o Washington Wizards e venceu fora de casa por 132 a 129 após duas prorrogações. O calouro Karl-Anthony Towns foi o cestinha com 27 pontos, além de 10 rebotes, enquanto o brasileiro Nenê marcou 19 pontos pelo Wizards.

Confira os resultados de sexta-feira na NBA:

Washington Wizards 129 x 132 Minnesota Timberwolves

Detroit Pistons 112 x 105 Charlotte Hornets

Miami Heat 108 x 97 Orlando Magic

Atlanta Hawks 101 x 90 Milwaukee Bucks

Houston Rockets 112 x 109 Toronto Raptors

San Antonio Spurs 110 x 104 Memphis Grizzlies

Sacramento Kings 116 x 94 Phoenix Suns

Golden State Warriors 128 x 120 Dallas Mavericks

Los Angeles Lakers 105 x 116 Denver Nuggets

