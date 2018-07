Dagoberto brilha no ataque, faz dois e decide o clássico

Dagoberto e Jean. Futebol é um jogo coletivo, mas às vezes é a estrela individual que decide um jogo. Assim ocorreu ontem no Morumbi. Primeiro, o atacante protagonizou as jogadas que causaram um início eletrizante de partida. Depois, o lateral improvisado, insistente, decidiu a partida após ter perdido duas chances claras.

O atacante fez os dois primeiros gols do São Paulo, que virou a partida após tomar um susto logo no início do jogo. "Foi um jogo digno de duas grandes equipes. Demos alguns espaços, mas é normal para um time que ataca tanto quanto o nosso. O importante é que os gols estão saindo", comemorou Dagoberto, que foi considerado o principal culpado pela eliminação da Libertadores, mas se recupera a cada jogo.

O Santos empatou, e parecia que o jogo terminaria 3 a 3. Jean, surpreendendo ao aparecer com muita frequência no ataque, perdeu duas chances claríssimas. A torcida, que já reclama de suas atuações, ontem teria ainda mais motivos para pegar no pé do lateral. Ele errou dois gols cara a cara com o goleiro Rafael.

Mas a terceira chance viria e ele não deixaria escapar. "Posicionamento é muito importante. Só errei os gols porque estava ali para concluir", afirmou o jogador, visivelmente aliviado. "Depois que perdi aqueles dois gols, porém, sabia que Deus iria me recompensar."

O lateral estava tão comovido que deixou a cautela de lado e falou até em título. "De agora em diante dá para esperar qualquer coisa desse campeonato", disse Jean. "É uma vitória que nos coloca na briga pela Libertadores e do título, por que não?"

Bronca em Neymar. Mesmo com a vitória, Alex Silva saiu de campo muito irritado. O motivo: o pênalti marcado sobre Neymar, que, na sua opinião, não ocorreu. "Olha o meu tamanho. Se eu encostar nele, é óbvio que ele vai cair", explicou o zagueiro são-paulino. "Não foi pênalti, o Neymar se joga demais. A arbitragem precisa coibir isso."

