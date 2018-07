Dagoberto faz falta e calor também atrapalha

São Paulo em Fortaleza. O técnico Paulo César Carpegiani optou pela entrada de Fernandão. Para ele, essa alteração faria com que o São Paulo perdesse velocidade, mas teria mais posse de bola. Só que isso não ocorreu.

"Não criamos, diferentemente do que vínhamos fazendo nos outros jogos", comentou o atacante Fernandão. Em campo o Tricolor parecia ter um buraco entre a defesa e o ataque. Carpegiani tentou acertar a marcação no intervalo, e conseguiu. Mas não teve sucesso em fazer o time ser mais eficiente no ataque.

O calor foi outro adversário. A partida começou às 15h no horário local, a temperatura estava alta. "Realmente foi muito calor", disse Carlinhos Paraíba.