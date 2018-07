Dagoberto se desculpa e toma multa de 10%

Dagoberto não se escondeu. Após ser duramente criticado pelo técnico Paulo César Carpegiani ao ser acusado de cometer um ato de indisciplina na partida contra o Linense, o atacante pediu para conceder entrevista coletiva e explicar o ocorrido.

A enorme repercussão que teve seu bate-boca com o chefe o motivou o falar. Em sua cabeça, o que havia acontecido era uma situação de jogo, com o treinador de cabeça quente. As fortes declarações de Carpegiani, no entanto, fizeram Dagoberto pedir desculpas publicamente.

"Se o Paulo (César Carpegiani) se sentiu desrespeitado, peço desculpa a ele, porque não foi minha intenção. Não sou mais moleque, sou pai de família e sempre o respeitei", afirmou o atacante. "São coisas que acontecem no futebol." Dagoberto ressaltou que houve um erro de interpretação por parte do treinador. "Tenho clareza de que quem manda é o Paulo. Eu estava indo marcar, tirei a bola do cara e fiz a falta. O Paulo falou comigo, mas eu não estava entendendo. Nunca o desrespeitei."

A despeito das explicações, Dagoberto será multado em 10% do salário. O diretor de futebol João Paulo de Jesus Lopes tentou manter a punição em segredo, mas o vice-presidente, Carlos Augusto de Barros e Silva, já havia confirmado. O atacante, porém, não vai ser afastado. Carpegiani deve escalá-lo contra o Botafogo, amanhã, em Ribeirão Preto. Rivaldo também joga.