Daiane dos Santos conquista bronze no Pré-Olímpico de Londres

LONDRES - Daiane dos Santos ganhou a medalha de bronze na prova do solo, nesta sexta-feira, em Londres, no encerramento da disputa do Pré-Olímpico de Ginástica Artística. Assim, o Brasil deixou a competição com três pódios conquistados, pois tinha sido ouro no dia anterior com Jade Barbosa (salto) e Arthur Zanetti (argolas). Mas o mais importante foi a classificação brasileira para a Olimpíada, com equipe completa no feminino e uma vaga individual no masculino.

Na última quarta-feira, Daiane formou a seleção brasileira que conseguiu classificar a equipe completa para a Olimpíada de Londres, ao terminar o Pré-Olímpico em quarto lugar - as outras ginastas foram Adrian Gomes, Jade Barbosa, Bruna Leal, Daniele Hypólito, Ethiene Franco e Priscila Cobello. Além disso, ela se classificou para a final do solo, nesta sexta, quando não havia mais vaga olímpica em disputa, apenas a chance de conquistar uma medalha.

Na final desta sexta-feira, Daiane conseguiu fazer 14.066 e terminou em terceiro lugar, atrás apenas da italiana Vanessa Ferrari (14.400) e da canadense Victoria Moors (14.200). Outra ginasta brasileira disputou medalha na prova do solo, mas não teve o mesmo sucesso: Daniele Hypólito ficou na oitava e última posição entre as oito finalistas, ao marcar 13.733 - no dia anterior, ela obteve a quarta colocação na decisão do salto, que foi vencida por Jade.

Além das três medalhas conquistadas, sendo duas de ouro e uma de bronze, o Brasil deixa o Pré-Olímpico comemorando a classificação para a Olimpíada. Com a equipe completa no feminino, serão seis ginastas brasileiras nos Jogos de Londres. E no masculino, serão outros três: Diego Hypólito e Arthur Zanetti já estavam garantidos por terem sido medalhistas no último Campeonato Mundial, enquanto a vaga individual conseguida agora deve ficar com Sergio Sasaki.