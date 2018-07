Daiane dos Santos volta ao pódio em evento-teste

Daiane dos Santos mostrou que está em boa forma, mesmo a caminho da aposentadoria. Prestes a completar 29 anos, a ginasta garante que vai parar depois da Olimpíada de Londres.

Ontem, a brasileira conquistou a medalha de bronze na final individual do solo no evento-teste da ginástica, disputado na capital inglesa. A disputa dos aparelhos, entretanto, não vale para a classificação olímpica.

Daiane não sofreu quedas e empatou no 3.º lugar com a francesa Marine Brevet - ambas somaram 14.066 pontos. A campeã foi Vanessa Ferrari, da Itália, com 14.400, seguida pela canadense Victoria Moors (14.200). Daniele Hypolito também disputou a final, mas não conseguiu bom resultado. Ele sofreu um tropeço em sua apresentação e ficou em 8.º (13.733).

Com o fim das disputas da ginástica artística, o Brasil deixa Londres com saldo positivo. Na briga pelas vagas olímpicas, classificou a equipe feminina, que pela terceira vez vai aos Jogos completa. No masculino, o País conquistou sua terceira vaga para a disputa do individual geral. Sérgio Sasaki deve fazer companhia para Diego Hypolito (salto e solo) e Arthur Zanetti (argolas), que se classificaram no Mundial de Tóquio, em outubro. Nas disputas individuais, o Brasil conquistou dois ouros anteontem, com Jade Barbosa, no salto, e com Zanetti.

Trampolim. Giovanna Matheus não conseguiu a inédita vaga olímpica para a disputa da ginástica de trampolim. Ontem, a brasileira ficou em 13.º lugar - apenas as cinco primeiras se classificaram. Foram elas: Luba Golovina (Geórgia), Ana Rente (Portugal), Zita Frydrychova (República Checa), Galina Goncharenko (Rússia) e Andrea Lenders (Holanda).