Dacar começa após largada promocional atrair multidão em Assunção, no Paraguai

A 39ª edição do Rali Dacar começa efetivamente nesta segunda-feira, após um início simbólico no último domingo, com a largada promocional realizada em Assunção e que atraiu a presença de uma multidão e dos presidentes do Paraguai, Horacio Cartes, e da Bolívia, Evo Morales.

Agora os competidores vão viajar por quase 9 mil quilômetros, passando por outros dois países - Bolívia e Argentina - num comboio de mais de 700 veículos e cerca de 3 mil pessoas.

No último domingo, a multidão acompanhou os participantes do Dacar, que percorreram um percurso de 3 quilômetros, num dia que terminou com uma forte chuva após a temperatura chegar aos 40ºC na capital paraguaia, após passarem por uma rampa em que saudavam o público.

Os franceses Stephane Peterhansel, que venceu a disputa do Dacar entre os carros no último ano, e Sebastien Loeb, uma lenda do rali, foram os mais aplaudidos pelo público que acompanhou a largada promocional.

Depois os competidores seguiram para Atyrá, nas proximidades de Assunção, onde se dá a largada da primeira etapa da edição de 2017 do rali, com um percurso de 454 quilômetros até a cidade argentina de Resistência. O Dacar, com 12 etapas, se encerrará em 14 de janeiro, com a chegada a Buenos Aires.