Dana White confirma evento em São Paulo

RIO - O presidente do UFC, Dana White, afirmou ontem que o próximo evento no Brasil será mesmo realizado em São Paulo, no meio do ano. A edição receberá a final do The Ultimate Fighter Brasil, o reality show do UFC, e, possivelmente, a defesa do título mundial dos médios por Anderson Silva. White, no entanto, não garante um terceiro evento no País ainda em 2012, expectativa criada após a aquisição do portfólio de eventos do UFC no Brasil pela IMX, joint venture do empresário Eike Batista.

"Vamos definitivamente voltar este ano (ao Brasil), para São Paulo'', disse White. Segundo ele, nem data nem local do UFC na capital paulista foram definidos - Morumbi e Pacaembu estão no páreo. "Depende das lutas que vamos trazer. Por enquanto, o que temos é a confirmação de São Paulo".

Na primeira edição do UFC Rio, White, apesar dos elogios à vibração da torcida, reclamou do arremesso de copos contra lutadores estrangeiros. Desta vez, só elogiou. "Está ficando melhor a cada vez que voltamos."

Polêmica. A desqualificação do brasileiro Erick Silva - apontado por Anderson Silva como seu sucessor no UFC -, após nocautear o compatriota Carlo Prater com 29s, pode trazer mudanças para o regulamento da competição. White classificou como erro a decisão do árbitro brasileiro Mario Yamasaki, que apontou golpe na nuca, considerado irregular.

O presidente do UFC pretende discutir a adoção de replay instantâneo nos telões, o que pode ser difícil nos EUA, por ir contra o que determina a Comissão Atlética.