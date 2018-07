Dana White confirma: Vitor Belfort vai lutar novamente no Brasil

LONDRES - Vitor Belfort ainda não terá o sonho da revanche contra o campeão dos meio-pesados Jon Jones, mas já pode começar a se preparar para mais um duelo no Brasil, ainda neste ano em uma data que será definida futuramente.

Durante a coletiva de imprensa que antecede o UFC Londres, na noite do próximo sábado, Dana White confirmou que o brasileiro vai encarar o californiano Luke Rockhold, um dos melhores lutadores do mundo na categoria dos médios e que se destacou no Strikeforce.

Depois de vencer o inglês Michael Bisping no UFC São Paulo, em janeiro deste ano, com um nocaute impressionante, Vitor se credenciou para mais uma luta e, caso ganhe, pode lhe deixar mais próximo do desafio de encarar o compatriota Anderson Silva, pelo cinturão dos médios.