Dana White garante que cinturão do peso galo do UFC vai continuar interino

LONDRES - Um dia depois de confirmar a luta entre Velazquez e Pezão, Dana White veio à Inglaterra para participar da coletiva de imprensa (veja o vídeo abaixo) e apresentar oficialmente alguns dos lutadores do UFC Londres, que ocorre neste sábado, na Arena Wembley.

Recuperado de uma cirurgia, o presidente do UFC elogiou o card do evento na cidade londrina e esclareceu a dúvida que parecia reinar entre os jornalistas do mundo todo sobre quem será o dono definitivo do cinturão dos peso galo.

Isto porque o brasileiro Renan Barão possui apenas o título interino da categoria - título que será colocado em disputa no duelo contra o norte-americano Michael McDonald. Segundo Dana White, o cinturão continuará dividido entre o vencedor do próximo sábado e Dominick Cruz, que ainda se recupera de uma lesão no joelho.

Mas o empresário do maior evento de MMA do mundo não descarta a possibilidade de aposentar o norte-americano. “A resposta está por vir, nós estamos esperando. O Dominick está voltando, eu não vejo uma outra possibilidade agora. Mas se ele se machucar de novo nos treinos, aí vamos ver, porque ele serão 3 anos sem lutar e terei de pedir sua aposentadoria”, afirmou Dana.

Já o brasileiro Renan Barão entregou nas mãos do UFC a decisão de quem será o verdadeiro dono do cinturão. “Eu sou funcionário do UFC. O que eles decidirem, eu aceito com o peito aberto”, disse.

A coletiva de imprensa também contou com a participação de outros quatro lutadores, além de Barão e de McDonald, e ocorreu logo após os treinos abertos desta quarta-feira, dentro da maior academia de MMA da Europa.