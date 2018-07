Dana White se surpreende com ataques verbais de Anderson Silva a Chael Sonnen

As violentas declarações de Anderson Silva não surpreenderam apenas o público do MMA. Os violentos ataques verbais do Spider, direcinados ao desafeto Chael Sonnen, também desconcertaram o presidente do UFC, Dana White.

"Em sete anos no UFC, nunca vi o Anderson Silva falar como desta vez", disse White.

O chefão do UFC reiterou sua admiração pelo lutador brasileiro. "Anderson Silva é o maior lutador de MMA de todos os tempos".

White também rebateu as críticas dos que atacam Spider por ele não falar inglês. "Ele é uma grande estrela. Todos querem vê-lo lutando. Ele poderia até ser mudo que não teria problema".