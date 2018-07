Dani Pedrosa crava melhor tempo antes da chuva na MotoGP

Dani Pedrosa cravou o melhor tempo do dia nos treinos livres de preparação para a etapa da MotoGP na Malásia, nesta sexta-feira. O piloto espanhol obteve a melhor marca ainda na primeira sessão, antes da chuva que atrapalhou o rendimento dos rivais no segundo treino no Circuito de Sepang.

Pedrosa garantiu o melhor tempo ao cravar 2min01s379, perto do recorde da pista. Com o desempenho, ele manteve a tradição de se destacar em Sepang. No circuito malaio, ele venceu as corridas de 2012 e 2013. Agora, mostrou que está em boa forma para brigar pela terceira vitória consecutiva.

Aleix Espargaró obteve o segundo tempo do dia, com 2min01s393, seguido de Jorge Lorenzo (2min01s416) e Marc Marquez 2min01s670, campeão antecipado da temporada, finalizando o quarteto espanhol nas primeiras colocações do dia.

As posições se inverteram na segunda sessão livre. Sob chuva, Pedrosa não conseguiu repetir a performance e registrou o terceiro tempo, com 2min15s582. Lorenzo foi o mais veloz, com 2min14s503. Marquez anotou a segunda marca do treino, com 2min14s745.

Os pilotos voltam ao traçado de Sepang ainda nesta noite para o terceiro treino livre, marcado para as 23h55 (horário de Brasília). O treino classificatório terá início às 4h10 deste sábado.