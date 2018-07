Dani Piedade e Alexandra comemoram quarto ouro no handebol no Pan Dani Piedade e Alexandra entraram para o seleto grupo de tetracampeões pan-americanos ao vencer a competição de handebol no Pan de Toronto. As duas estavam nas campanhas vitoriosas em Santo Domingo (2003), Rio de Janeiro (2007) e Guadalajara (2011), sem contar o ouro conquistado nesta sexta-feira no Canadá.