Danica Patrick admite possibilidade de trocar a Indy pela Nascar em 2012

SÃO PAULO - A Fórmula Indy pode perder na temporada de 2012 uma de suas principais atrações. A piloto norte-americana Danica Patrick admitiu nesta sexta-feira, em São Paulo, onde está para a disputa da quarta etapa do campeonato deste ano, que poderia trocar a categoria pela Nascar, na qual já participou de algumas corridas.

"Chegou a hora de tomar uma decisão na minha carreira. É o momento de olhar para mim mesmo e ver o que eu devo fazer. Ainda é muito cedo para tomar uma decisão, mas terei que tomá-la nesta temporada. Vou ver o que é mais interessante", afirmou Danica, que pode ser considerada a mulher de maior sucesso no automobilismo mundial.

Ela está na Indy desde 2005 - já conseguiu uma vitória durante esse período -, mas começou a participar de provas da Nascar no ano passado. E garante não ter qualquer problema de adaptação aos carros. "Não há muita dificuldade, preciso apenas de algumas voltas para me adaptar", disse Danica. "Na Nascar, posso devolver os toques que meu carro recebe", brincou.

Danica, no entanto, descartou qualquer possibilidade de correr no futuro na Fórmula 1. Além disso, negou já ter conversado com qualquer equipe da principal categoria do automobilismo mundial. "Eu corri na Inglaterra entre os meus 16 e 19 anos e queria ir para a Fórmula 1. Mas voltei para os Estados Unidos e adorei. Aprendi como é bom estar perto da minha família e estar em casa. Existiram muitos rumores, mas não sei porque usam o meu nome", explicou.

A musa da Fórmula Indy também lamentou por não ter mais a companhia de Tony Kanaan na equipe Andretti Green - o piloto brasileiro foi para a KV Lotus nesta temporada. "Ele é sempre muito rápido na pista, alguém que te empurra. É muito corajoso, mas ainda posso aprender um pouco com ele", afirmou Danica, que está apenas em 12º lugar no campeonato da Fórmula Indy em 2011.