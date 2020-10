Daniel Alves coloca carro de luxo à venda na internet: 'Tem estilo e está pra jogo'

Daniel Alves anunciou nesta terça-feira que está vendendo o seu Mini Cooper Countryman, estilizado e feito sob medida pra ele. O jogador do São Paulo colocou o carro de luxo à venda no Mercado Livre por R$ 180 mil e afirmou que o dinheiro será destinado para fomentar a educação de crianças pobres.

Daniel Alves publicou algumas fotos do carro no Instagram e ressaltou que o automóvel é "cheio de estilo". "Não é todo dia que a gente vende um carro, ainda mais um assim cheio de estilo. Mas eu botei pra vender, quer comprar?!", escreveu o jogador na publicação.

O carro foi personalizado para o são-paulino, tanto que há autógrafos dele nos encostos dos bancos da frente. Segundo a descrição do anúncio, o Mini Cooper é de 2019, tem 8 mil km rodados, motor 1.5 12V elétrico, está em "excelente estado de conservação, tem história, estilo e está para jogo".

O lateral, que tem jogado como meio-campista no São Paulo, diz que o "carro do pai está online e inteiramente customizado". "Estilo é pra poucos, mas felizmente você pode comprar. Este carro é único no mundo, porque foi feito sob medida para combinar comigo. A lataria é inteiramente adesivada em elegantes arabescos dourados, sobre uma camada de tinta azul real, não o Madrid, claro", descreveu o jogador, fazendo uma brincadeira com o rival do Barcelona. Ele defende o clube catalão por oito anos.

Segundo Daniel Alves, o valor da venda, ou parte dele - ele não deixou claro - será destinado a uma causa nobre. Quem comprar irá ajudar uma organização sem fins lucrativos que desenvolve projetos em periferias e favelas.

"Comprando você vai estar ajudando a ONG Gerando Falcões, uma organização social que atua em periferias e favelas com projetos focados em esporte e cultura para crianças e adolescentes e qualificação profissional para jovens e adultos", explicou.

Alguns torcedores, insatisfeitos com o desempenho do meio-campista em campo, não gostaram da publicação. "O futebol vc vendeu faz tempo", criticou um torcedor. "Anuncia sua venda no São Paulo", escreveu outro.

O São Paulo entra em campo nesta terça-feira, às 21h30, contra o Binacional, do Peru, no Morumbi, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O time tricolor já está eliminado e joga para confirmar a vaga na Sul-Americana.