Daniel Alves, do Barça, é alvo de racismo O lateral Daniel Alves foi alvo de ofensas racistas ontem, no estádio Cornellá El Prat, durante o clássico entre Barcelona e Espanyol (0 a 0). "O futebol é muito maravilhoso para dar importância a este tipo de coisa"", disse Alves ao jornal Mundo Deportivo. Ele acabou expulso no segundo tempo da partida. Hoje o Real Madrid pega o Valência.