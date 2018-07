Daniel Alves e Dante fazem alegria de torcida no hotel da seleção

FORTALEZA - Momentos antes de embarcar para Salvador, onde a seleção brasileira enfrenta neste sábado seu último adversário na fase de classificação da Copa das Confederações, a Itália, Daniel Alves e Dante retribuíram um pouco mais do carinho recebido pelos torcedores do Ceará, onde na última quarta-feira o Brasil bateu o México por 2 a 0, em Fortaleza, pela segunda rodada do Grupo A da competição.

Um grupo de cerca de 50 pessoas, a maioria meninas enlouquecidas com a presença dos jogadores, se juntou na parte dos fundos do hotel, bem debaixo das janelas dos atletas, para tentar uma foto, um abraço, um aceno. Tão logo essas torcedoras viram Daniel Alves e Dante, uma delas rompeu o cerco dos seguranças e se jogou no braços do lateral-direito. O jogador do Barcelona, que é baiano, parecia em casa e fez questão de abraçar a garota e todas os outras que o cercaram.

Ele e Dante deram autógrafos e posaram para fotos, aos gritos das moças. O encontro com os torcedores durou cerca de 10 minutos, sempre monitorado pelos seguranças do hotel. O ponto alto dessa manifestação aconteceu quando Neymar abriu a janela do seu quarto e acenou para as meninas, que foram à loucura. O mesmo fez Lucas e Marcelo, e depois Luiz Gustavo. Mas ninguém desceu, no entanto. Daniel e Dante aproveitaram o momento para agradecer o carinho recebido e pedir apoio ao time no restante de sua caminhada na Copa das Confederações.

Neste sábado, o Brasil encara a Itália numa partida que está muito longe de ser considerada amistosa, uma vez que as duas equipes já estão classificadas para a semifinal da competição, mas valerá a liderança do Grupo A. Quem ficar em segundo lugar provavelmente vai encarar a temida Espanha, em Fortaleza, em uma das semifinais. Nem brasileiros nem italianos gostariam de medir forças com os atuais campeões do mundo nesta etapa do torneio.