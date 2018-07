Daniel Alves espera jogo 'maravilhoso' contra o Santos

"Acho que para você conseguir o título de campeão do mundo tem que superar esses adversários com essas qualidades. Nós estamos preparados para tudo isso", disse o lateral, que evita individualizar o confronto. "Não vai ser um jogo do Neymar contra o Dani e sim do Barcelona contra o Santos."

Daniel Alves fará no domingo a sua estreia no Mundial. Ele foi poupado da semifinal contra o Al Sadd (Catar) e viu Adriano, seu substituto, marcar os dois primeiros gols da vitória por 4 a 0 que credenciou o Barcelona a disputar o título contra o Santos. Ele afirma esperar um jogo "maravilhoso" no domingo e pede respeito com o adversário.

"Espero que seja um jogo maravilhoso, espetacular, onde (o torcedor) possa desfrutar as estrelas que vão estar em campo. Os times que chegam, chegam por méritos próprios e tem qualidade para estarem ali. Então tem que ter o pé atrás, pois vai ser difícil alcançar os objetivos. A gente está vacinado quanto a isso", comentou.

O lateral também elogiou Neymar, mas lembrou que o jogo envolve 22 atletas em campo. "Acho que um jogador da qualidade do Neymar é impossível você não comentar e não falar. Mas é um jogo de equipe, não é um jogo individual, sabendo que as individualidades podem fazer a diferença. Então cada um tem que procurar fazer a sua parte", completou Daniel.