Daniel Alves exalta amizade e união do grupo da seleção Um dos jogadores mais experientes do grupo convocado por Luiz Felipe Scolari para a Copa do Mundo, o lateral-direito Daniel Alves pode falar com propriedade do ambiente dentro da seleção brasileira. E, nesta terça-feira, o jogador do Barcelona destacou a importância do estreitamento dos laços de amizade entre os atletas, o que aconteceu especialmente durante a Copa das Confederações, no ano passado.