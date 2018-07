Daniel Carvalho admite que 'bombou' na Rússia

Uma declaração polêmica fez com que a atuação de Daniel Carvalho contra o Catanduvense ficasse em segundo plano ontem. Em entrevista à rádio Estadão/ESPN, o meia disse pela manhã que tomou anabolizantes quando atuou no CSKA (de 2003 a 2009), por isso está tão forte. Mas, para piorar a situação, horas depois ele soltou um comunicado se "desmentindo".

"Fiquei seis, sete anos lá fora. Na Rússia, não tem exame antidoping, então, infelizmente, quando cheguei ao CSKA, me achavam muito magrinho e me deram anabolizantes. Em seis meses me fizeram engordar oito quilos", disse o jogador, que explicou ter parado de tomar os remédios quando descobriu que poderia afetar o coração.

Diante da repercussão de sua declaração, o jogador decidiu soltar uma nota, divulgada pela assessoria de imprensa do Palmeiras, onde o discurso era outro. "Com relação às injeções, quando eu soube que a substância ia direto para o coração, eu parei de tomar. Não sei se era anabolizante. Não tenho conhecimento médico para isso", afirmou o meia.

Com o intuito de dar fim ao caso, Daniel Carvalho ainda lembrou que o caso ocorreu há quase dez anos, então não há motivos para discussão. Mas, assim que deu a entrevista, ele já recebeu uma ligação dos russos cobrando explicações e preferiu recuar em suas declarações para evitar mais confusões.

"Se não era (anabolizantes), peço desculpas aos russos pelas palavras mal colocadas", explicou-se, sem convencer.

Silêncio e repercussão. O motivo do desmentido foi a proporção que o caso tomou. Daniel admitiu que não esperava tanta repercussão, já que suas entrevistas não criavam muita confusão quando defendia o Atlético-MG.

O jogador acabou entrando no assunto para explicar os motivos de ter chegado ao Palmeiras acima do peso. Sobre a condição física, ele mostra otimismo e acredita que esteja muito próximo da forma ideal para aguentar 90 minutos.

Ontem, o meia passou cabisbaixo diante dos repórteres e não quis dar entrevista coletiva para se explicar. Em seu lugar, o reserva Pedro Carmona foi falar. Enquanto isso, o caso ganhava repercussão em todo o mundo. No jornal espanhol Marca, a notícia ficou entre as principais do portal durante todo o dia de ontem. E durante horas o assunto esteve entre os mais comentados no Twitter e gerou muita discussão entre os torcedores.

