Daniel Carvalho não se acha gordinho

Não são apenas os torcedores que olham Daniel Carvalho treinando ou em campo e dizem que ele está gordinho. Até seu pai afirmou que o meia está acima do peso, apesar de ele negar: "Perdi mais de quatro quilos desde que cheguei no Palmeiras", garantiu.

Quando foi apresentado, há duas semanas, Daniel afirmou que precisava perder uns três quilos para chegar à sua forma ideal. Segundo o jogador, com a balança está tudo em ordem, mesmo não aparentando. "Não adianta, esse é meu biotipo", contou o atleta. "Sei que estou dando motivos para muito brincalhão dizer que eu estou gordinho. Até meu pai falou que pela tevê eu estou parecendo um pouco acima de peso, mas levo na boa as cornetas dele."

Daniel Carvalho fez sua estreia pelo Palmeiras na última rodada, quarta-feira, no empate de 1 a 1 com a Portuguesa, no Pacaembu. Entrou no segundo tempo e deve continuar na reserva na partida de amanhã, contra o Catanduvense, fora de casa. Mesmo bastante criticado, Tinga deve ser o titular.

De acordo com Daniel, ele ainda vai precisar de alguns dias para aguentar uma partida inteira. "Fisicamente estou me sentindo legal. Uma coisa é correr 90 minutos em volta do gramado, a outra é durante o jogo", comparou. "Creio que ainda não tenho condições de jogar os 90 minutos, mas aguento mais do que um tempo."

Quando entrou contra a Lusa, Daniel atuou ao lado de Valdivia, mas admitiu ontem que preferia fazer o papel do chileno. "Eu me encaixo melhor na posição que é a do Valdivia", explicou. "Mas isso não significa que eu não possa jogar aberto pelos lados, eu posso sair da minha função."

Apesar de Luiz Felipe Scolari não ter como costume adotar um esquema ofensivo, Daniel acredita que possa convencer o treinador a jogar desde o começo com Valdivia. "Acho que é possível jogar junto todos os atletas técnicos e ofensivos", disse. "Mas, se eu tiver de entrar para ajudar a defender e sair nos contra-ataques, não vejo problema nenhum."

Reforço. O lateral-direito Artur, do São Caetano, já realizou exames médicos ontem no Palmeiras e deve assinar contrato na segunda-feira, por um empréstimo até dezembro.

Aos 27 anos, esse baiano já atuou pelo Mirassol, Central-PE e Vitória da Conquista. O lateral foi uma sugestão do presidente Arnaldo Tirone para o lugar de Jonas, que era a opção de Luiz Felipe Scolari, mas que foi descartado por seu alto valor.

PALMEIRAS. BARCOS TEM TREINADO BEM COM O RESTO DO GRUPO