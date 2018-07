Daniel Dias e Edênia Garcia ganham prêmio paraolímpico O Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB) anunciou nesta sexta-feira os dois vencedores do prêmio de melhor atleta paraolímpico do ano, que serão homenageados na cerimônia do Prêmio Brasil Olímpico, no dia 20 de dezembro, no Teatro do MAM, no Rio. Daniel Dias ganhou entre os homens e Edênia Garcia foi a escolhida entre as mulheres - ambos são nadadores. Além disso, Romolo Lazzaretti, do ciclismo, foi eleito como o melhor técnico paraolímpico de 2010.