Daniel Dias faz melhor tempo da carreira nos 50m livre e conquista ouro no Mundial

O nadador Daniel Dias surpreendeu nesta segunda-feira no primeiro dia do Mundial Paralímpico de Natação no Parque Olímpico de Londres. Ele garantiu a medalha de ouro nos 50m livre da classe S5 com o melhor tempo de sua vida: 31s83.

A melhor marca dele nesta prova era de 31s86. Até pouco tempo era o recorde mundial, mas devido ao novo processo de classificação funcional, o atual detentor é o italiano Antonio Fantin (30s16), que conseguiu o feito quando era ainda da S6, classe com menor grau de comprometimento físico. Fantin não competiu os 50m livre em Londres e conquistou o ouro nos 400m da S6, minutos antes de Daniel.

A conquista do brasileiro veio de maneira eletrizante. Depois de não largar muito bem, ele se recuperou durante a prova e bateu na frente dos demais. A prata foi para o italiano Francesco Bocciardo (32s89) e o bronze ficou com o norte-americano Muhammad Zulkafly (33s20).

“Sabia que este Mundial seria muito difícil, mas já começar melhorando minha marca, como outras eu pretendo melhorar. Começando com medalha de ouro, é só gratidão. Voltar sete anos depois dos Jogos Paralímpicos de Londres aqui nesta piscina, sinto muita gratidão. Era para ser novo recorde mundial, mas foi recorde das Américas", disse Daniel.

Além de Daniel, o novato Wendell Belarmino (S11), também nos 50m livre, garantiu outro ouro para o Brasil no primeiro de disputas. O País ainda garantiu duas pratas, com Phelipe Rodrigues, nos 50m livre (S10), e Maria Carolina Santiago, nos 100m costas (S12). E ainda um bronze, com Joana Neves, nos 50m livre (S5).

Com esses resultados, o Brasil fechou o dia em sexto no quadro de medalhas. A Rússia lidera, com quatro ouros, três pratas e quatro bronzes. Grã-Bretanha, Itália, Ucrânia, Itália e Estados Unidos conquistaram três ouros cada e estão à frente do Brasil. A delegação brasileira neste Mundial conta com 27 representantes.

Confira a programação dos brasileiros nesta terça-feira:

Eliminatórias (horário de Brasília)

6h11 Joana Neves, Esthefany Oliveira e Susana Schnarndorf: 200m livre (S5)

6h35 Caio Oliveira: 100m costas (S8)

6h47 Laila Suzigan: 100m livre (S6)

6h55 Talisson Glock: 100m livre (S6)

9h26 Ana Karolina Soares: 100m costas (S14)

8h52: revezamento 4x50m medley misto 20 pontos (soma da classificação funcional dos integrantes)