Daniel: 'Não cheguei para ser mais um' Agora é com Daniel Carvalho. Com Valdivia fora de ação por 30 dias, o meia chama a responsabilidade, mas lamenta ter conseguido a vaga no time por causa da lesão do companheiro. "Eu queria conquistar meu espaço com todos os jogadores à disposição", declarou. "Não dessa maneira."