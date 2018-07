Daniel Serra conquista pole da Stock Car na etapa de Curitiba

Vivendo uma temporada difícil na Stock Car, Daniel Serra deu um importante passo para iniciar a sua recuperação no campeonato ao faturar a pole position da etapa de Curitiba. Assim, espera conquistar um resultado expressivo neste domingo, para se recuperar na classificação, em que ocupa apenas a 17ª colocação.

Neste sábado, Daniel Serra assegurou a sua pole position apenas nos instantes finais da sessão classificatória, ao registrar o tempo de 1min18s346. Assim, superou Allam Khodair, que liderou boa parte da fase final da atividade e está apenas em 11º lugar no campeonato, mas teve que se contentar com a segunda colocação, com a marca de 1min18s392.

Em sétimo lugar no campeonato, Thiago Camilo garantiu o terceiro lugar no grid da etapa de Curitiba ao fazer o tempo de 1min18s493. Líder da temporada 2014 da Stock Car, Átila Abreu garantiu a quarta posição, com 1min18s509.

Valdeno Brito ficou em quinto no treino de classificação, com a marca de 1min18s549, Cacá Bueno foi o sexto mais rápido, com 1min18s612, e Ricardo Maurício terminou em sétimo lugar, com 1min18s712. Julio Campos, Galid Osman e Marcos Gomes completam as dez primeiras colocações do grid de largada em Curitiba.

Já Rubens Barrichello, que ocupa a vice-liderança do campeonato, e Sergio Jimenez, que está em terceiro lugar, vão largar da 11ª e da 12ª colocação, respectivamente, na primeira bateria da etapa de Curitiba da Stock Car.

A primeira prova, mais longa, tem início previsto para as 11 horas deste domingo. A segunda bateria, que tem o grid invertido a partir do décimo colocado na corrida inicial, começará às 12h10.