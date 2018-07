Daniel Serra lidera treino livre da Stock Car em Interlagos

SÃO PAULO - O primeiro treino livre da última etapa da Stock Car, nesta sexta-feira, no circuito de Interlagos, em São Paulo, mostrou a força dos principais candidatos ao título da temporada. Dos quatro pilotos que ainda têm chance de ser campeão, três ocuparam as três primeiras posições: Daniel Serra, Thiago Camilo e Ricardo Maurício - já Cacá Bueno, o outro pretendente, terminou o dia com o sexto tempo.

Após 11 etapas disputadas, Thiago Camilo lidera o campeonato com 185 pontos, seguido por Daniel Serra, com 181, Ricardo Maurício, com 178, e Cacá Bueno, com 160. Assim, os quatro têm chance de ficar com o título da temporada após a Corrida do Milhão, que fecha o calendário neste domingo, em São Paulo, e dá prêmio de R$ 1 milhão para o vencedor da prova.

No treino livre desta sexta-feira, Daniel Serra foi o melhor, com o tempo de 1min38s553. Thiago Camilo veio logo atrás, com 1min38s818, e Ricardo Maurício ficou em terceiro lugar, com 1min38s898. Atual campeão da Stock, Cacá Bueno terminou o dia na sexta posição, com 1min39s042, sendo superado também por Valdeno Brito e Max Wilson. Convidado especial da prova em Interlagos, Bruno Senna foi o 18º colocado.

Neste sábado, os pilotos fazem mais um treino livre a partir das 11 horas, antes da sessão de classificação que definirá o grid e está marcada para as 16 horas. No domingo, a largada da Corrida do Milhão será às 10h50, para apontar o campeão da temporada de 2013 da Stock Car.