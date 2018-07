Daniel Serra se deu bem em Curitiba O piloto certo, na hora certa, no lugar certo. Foi assim que Daniel Serra, da equipe Red Bull, venceu ontem a segunda etapa da Stock Car e assumiu a liderança do campeonato. A prova foi a primeira do ano com as novas regras de reabastecimento que obrigam os pilotos a colocar combustível nos veículos entre a 10ª e a 16ª volta.