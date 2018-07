Daniel Serra vence etapa e assume a ponta na Stock Car

NOVA SANTA RITA - Em prova bastante movimentada e cheia de acidentes, Daniel Serra conquistou sua terceira vitória em 2013 ao terminar na frente na nona etapa da temporada da Stock Car, disputada no circuito Velopark, em Nova Santa Rita (RS), e assumiu a ponta do campeonato. O piloto da Red Bull Racing superou os concorrentes, assumiu a primeira colocação logo na primeira volta e venceu de ponta a ponta. Ricardo Maurício foi o segundo e Marcos Gomes, o terceiro.

Largando na terceira colocação, Serra contou com a sorte para assumir a liderança, depois que o pole position, Cacá Bueno, e o segundo colocado, Átila Abreu, se envolveram em um acidente que tirou diversos pilotos da briga. Cacá até conseguiu voltar, mas já havia perdido muito tempo e acabou em 15.º. Rubens Barrichello foi um dos beneficiados com a confusão e terminou em 12.º, depois de largar em 19.º.

O resultado provocou uma mudança na ponta do campeonato. A vitória deste domingo levou Daniel Serra aos 154 pontos, ultrapassando justamente Cacá Bueno, que passou a ser segundo, com dez pontos a menos. Ricardo Maurício, segundo lugar neste domingo, é o terceiro na tabela, um ponto atrás de Cacá.

A prova foi tão conturbada que contou com três intervenções do safety car. A primeira, logo após a largada, em acidente provocado por Cacá Bueno, como ele próprio assumiria momentos depois à equipe no rádio. Átila Abreu, Allam Khodair, Duda Pamplona e Lico Kaesemodel abandonaram a prova.

A segunda entrada do safety car aconteceu depois que Julio Campos tentou a ultrapassagem sobre Marcos Gomes na briga pela quarta posição, mas exagerou e foi parar na barreira de pneus. Momentos depois, na metade da prova, o carro de segurança voltou a ser acionado quando Nonô Figueiredo, Tuka Rocha e Ricardo Sperafico protagonizaram outro acidente.