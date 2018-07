Daniele Hypolito conquista seu 10.º título brasileiro individual de ginástica

GUARULHOS - A ginasta Daniele Hypolito conquistou neste sábado, em Guarulhos, o título geral individual do Campeonato Brasileiro de Ginástica - o décimo de sua longa carreira. A atleta do Flamengo superou a sua parceira de clube, Jade Barbosa, ao somar 56.950 pontos, contra 55.750 da sua companheira também de seleção brasileira. Bruna Leal, do Cegin, ficou em terceiro, com 54.550.

"Conquistar esse resultado pela 10ª vez me dá tranquilidade e segurança para competições futuras, como o Mundial deste ano (em outubro, no Japão). Hoje fui bem, não tive queda, mas sempre vou ter como objetivo melhorar porque pensar assim é um estímulo a mais para buscar resultados ainda melhores", destacou Daniele, que teve a torcida do irmão, Diego, no Ginásio Paschoal Thomeu.

Na sexta-feira, Jade e Daniele já haviam levado o Flamengo ao título por equipes no feminino. O clube rubro-negro somou 168.200 pontos, contra apenas 159.100 do Cegin e 153.350 do Grêmio Náutico União. Só as três equipes competiram.

Por aparelhos, Jade Barbosa foi quem se destacou. Ela foi campeã no solo (13.850) e no salto (14.625). Bruna Legal ficou em primeiro nas barras assimétricas. Daniele, mais regular, foi a segunda em todos os três aparelhos e ainda faturou o ouro na trave. Isabelle Cruz, jovem do Flamengo, no solo, Adrian Gomes, do Grêmio Náutico União, no salto, Ethiene Franco, do Cegin, nas assimétricas, e Jade Barbosa, na trave, levaram as medalhas de bronze em disputa. A prata na trave ficou com Ethiene.

No individual geral da categoria 13 a 15 anos, o título ficou com Isabelle Cruz, do Flamengo, que somou 52.850 pontos. Lorrane Santos, também do clube carioca, ficou em segundo.