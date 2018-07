Daniele Hypolito representa Brasil em Pan de Ginástica

Dos treze atletas convocados para a competição (sete homens, seis mulheres), apenas cinco são considerados como "adultos" pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG). O restante da equipe será formada por juvenis. Para os mais velhos, o Pan-Americano servirá como preparação para a Olimpíada. A equipe feminina que vai aos Jogos ainda não está definida e, no masculino, a vaga individual segue em aberto.

"Este Pan-Americano será um ótimo teste para nossos ginastas, já que a Colômbia, dona da casa, é nossa maior adversária na América do Sul hoje. Será uma experiência nova para os juvenis e de grande valor, pensando na renovação da modalidade no Brasil. Para os adultos, contribuirá na preparação para as Olimpíadas para quem venha a ser convocado", comentou Leonardo Finco, chefe da delegação.

Além de Daniele Hypolito, a outra ginasta convocada para a seleção feminina adulta foi Adrian Gomes. Já entre os homens, Sérgio Sasaki terá a companhia de Pétrix Barbosa e Francisco Barreto.