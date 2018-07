Após 25 anos de carreira em 30 de idade, Danielle Zangrando (foto) vai se despedir dos tatames - sua última atuação será nos Jogos Abertos do Interior, programado para novembro, em Santos. A judoca paulista esteve em duas Olimpíadas (Atlanta-1996 e Atenas-2004) e entre suas principais conquistas estão o bronze no Mundial de 1995 e o ouro no Pan-Americano do Rio, em 2007.