Danilo aposta tudo no Mundial: 'Vamos jogar muito e dar a vida em campo'

SÃO PAULO - Em entrevista ao Estado, antes de embarcar para o Japão, o meia Danilo fala de sua fase e da importância que é o Mundial de Clubes da Fifa para o Corinthians. Ele viveu esse momento em 2005, defendendo as cores do São Paulo.

Você foi campeão mundial pelo São Paulo em 2005. Até que ponto isso ajuda o fato de disputar o mesmo título agora pelo Corinthians?

Acho que foi importante ter vivido esse título, mas agora é uma outra história, é um outro time e vivemos um outro momento. Mas nós vamos ter de fazer a mesma coisa, que é jogar muito, dar a vida e ser melhor que os adversários.

É uma vantagem o Corinthians ter um elenco formado por jogadores experientes, como você, o Douglas e o Emerson?

Lógico que é, principalmente porque é um jogo só, tudo pode acontecer, então você tem de estar bem tranquilo para jogar, porque todos os momentos serão decisivos.

Como você vê o momento conturbado do Chelsea após a troca de técnico (Di Matteo por Rafa Benítez)?

A gente sabe que isso vem da imprensa, e muito da torcida. Dentro de campo é difícil. Eles vão querer dar uma resposta. Se nós jogarmos contra eles, o Chelsea será um rival difícil do mesmo jeito, independentemente da mudança de treinador perto do Mundial.

O Corinthians vai jogar com dois meias no Mundial. É mesmo a melhor opção?

Jogamos com dois meias e também com três atacantes, mas o importante é que todos os jogadores estão bem, estão 'voando'e quem vai definir qual esquema é melhor será o técnico Tite.

Mas você tem preferência? Ao que tudo indica, você não sai do time.

Como eu disse, o Tite tem várias opções para montar o time, com dois meias ou não, e é isso que ele vai descobrir.

Como, na sua opinião, a equipe deve jogar o Mundial?

Acho que os jogos decisivos da Libertadores têm de servir como base. Nós demos muito pouco espaço para os adversários, marcamos sob pressão. Temos de jogar dessa forma, essa é a base.

Nas últimas rodadas do Brasileiro você chegou a sofrer uma leve lesão e voltou ao time aos poucos. Vai chegar 100% ao Japão?

Creio que sim, tivemos vários treinamentos, sei que estamos no final de temporada, mas vou chegar 100%. Se fosse no início de um ano seria mais complicado. Espero, com a sequência que tive, chegar 100% no Mundial.