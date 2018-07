Danilo critica diretoria do Santos por impasse

SANTOS - Carente de um lateral-direito e frustrada pelo fracasso da negociação com Jonas, do Coritiba, a diretoria do Santos faz jogo duro para liberar Danilo para o Porto. O atleta está em Portugal, fez exames e até foi apresentado com a camisa do Dragão, mas ainda não pode atuar. Tudo isso graças a uma cláusula do contrato entre os clubes, que só liberaria o jogador em junho de 2012. No meio de todo este imbróglio, Danilo demonstra insatisfação com a postura do clube, que aguarda a volta do presidente Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro - em férias - para solucionar a questão.

Danilo desabafou pelo Twitter. "A palavra éh... nenhuma, 'eles' não tem palavra (sic)", escreveu, fazendo referência à diretoria do Santos, que tinha um acordo verbal com o atleta para liberá-lo neste mês. A direção do Porto começa a mostrar irritação com o caso e até ameaça acionar o clube brasileiro na Fifa, caso o Peixe continue a endurecer a liberação do atleta.

A recomendação na Vila Belmiro é aguardar pelo presidente, que volta na segunda-feira. Ele é o responsável pela última palavra na negociação. Mesmo fora do trabalho, o mandatário santista manteve contatos com os dirigentes portugueses para encerrar a história.

Durante toda a confusão, o nome do lateral uruguaio Jorge Fucile, de 27 anos, que está no Porto e é reserva do compatriota Álvaro Pereira, surgiu como opção. Segundo a diretoria do Peixe, o atleta foi oferecido por empresários e o nome é analisado. Fucile pode entrar na negociação como opção para resolver a polêmica.

Neymar. O atacante curte a última semana de férias como pode. Com reapresentação marcada para o dia 19, o atleta, que recentemente ganhou o prêmio de gol mais bonito de 2011 da Fifa, aproveitou para se divertir. Relembrou a infância e jogou futebol de rua com os amigos.