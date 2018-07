Danilo é liberado e Fucile chega para a lateral

E o Santos anunciou seu primeiro reforço para a temporada: o lateral-direito uruguaio Jorge Fucile, que defendia o Porto. O atleta vem por empréstimo de um ano, sem custos.

O presidente do Santos, Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro, e o diretor do Porto, Antero Henrique, chegaram ao acordo sobre a liberação de Danilo ontem, e o clube brasileiro liberou o TMS (Transfer Matching System), documento necessário para registrar transferências internacionais na Fifa. Assim, Danilo já está apto para defender a nova equipe.

Já Fucile não tem data marcada para a realização de exames médicos e a assinatura do contrato de empréstimo. O lateral, de 27 anos, começou a carreira no Liverpool, do Uruguai, está no Porto desde 2006 e tem quase 160 jogos pelo time. O salário do jogador se encaixa na política santista (atualmente recebe cerca de 60 mil euros em Portugal, algo próximo de R$ 137 mil).