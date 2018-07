Danilo garante confiança no clássico

Graças a Danilo, o Corinthians vai enfrentar o Palmeiras, domingo, aliviado e com a sensação de dever cumprido. Com a classificação à próxima fase da Libertadores encaminhada, a atenção está voltada ao Paulista.

Danilo já havia sido o principal jogador do time no jogo contra o Nacional, também no Pacaembu. Ontem, ele marcou mais uma vez e comandou o meio de campo ao lado de Alex, que cobrou a falta que resultou no lance do gol.

Foi uma jogada ensaiada e que se torna letal porque Danilo é o único corintiano com estatura e impulsão boa para o cabeceio, tendo em vista que a dupla de atacantes é formada por Jorge Henrique e Liedson.

O único jogador que saiu de campo chateado foi Liedson, que chega a constrangedora marca de doze jogos sem marcar gols. "Eu estou tentando, mas tenho certeza que na hora certa vai sair", disse ele, que apesar da seca, saiu de campo aplaudido.

Emerson Sheik reclamou que time não pode perder tantos gols como aconteceu ontem e mais uma vez disse que está tentando voltar a ser titular. "Estou buscando meu cantinho, tem de ser humilde e esperar seu momento". O Corinthians só volta a campo na Libertadores dia 11 de abril, contra o Nacional. A partida deve ser em Ciudad del Este, na fronteira entre Paraguai e Brasil.

Sem mágoa. O presidente do Corinthians, Mário Gobbi, afirmou ontem no Pacaembu que não guardou "mágoa" de Adriano, apesar de o atacante ter saído do clube pelas portas dos fundos. "Ele é um grande atacante, matador, mas infelizmente não deu certo (no Corinthians)", disse ele ao Estado antes do início do jogo contra o Cruz Azul.

Questionado sobre como vê a possível ida de Adriano para o Flamengo, Gobbi não quis alimentar polêmicas. "Não guardamos mágoa, que ele seja feliz." Adriano ainda tem contrato com o clube até 30 de junho e negocia sua rescisão.