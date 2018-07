Danilo se destaca em clássico e luta para ser titular no Corinthians

SÃO PAULO - No jogo em que só se falava da reestreia do 'Maestro' Douglas, quem deu as cartas foi Danilo.Não só pelo gol, de cabeça aos 21 minutos do primeiro tempo. Mas pela atuação convincente, criando e armando as principais jogadas com Jorge Henrique.

Danilo, sempre visto com desconfiança pela torcida, estava duplamente pressionado. Primeiro porque o time iria mudar a maneira de jogar em relação às últimas partidas.

Em vez de dois meias, apenas um: ele. Alex foi poupado e Jorge Henrique teve de jogar mais recuado. Isso deu certo. Em segundo lugar: Danilo pisou no Pacaembu ouvindo a torcida gritar por Douglas, que começou o jogo no banco.

Talvez tenha sido por isso que Danilo chamou para si a responsabilidade. Ele sabe que está com a titularidade ameaçada. Danilo correu, marcou e lutou, pelo chão e pelo alto. Marcou de cabeça e voltava para ajudar a defesa em bola área.

Quando Danilo cansou, aos 36 do segundo tempo, Tite chamou Douglas, o que criou uma cena curiosa. A torcida aplaudiu de pé os dois jogadores: Danilo, que havia feito um excelente jogo, e Douglas, a esperança. Antes disso, a torcida tinha se manifestado assim apenas para provocar o rival, chamado de "freguês".

Confiança. "Foi importante ter vencido, isso dá moral e confiança para a gente", disse Danilo. "Temos de estar preparados agora para fazer um bom jogo na Venezuela."

Já Douglas confessou que ainda está abaixo do ideal. "A perna inchou", afirmou. "Mas foi bom ouvir a torcida gritar meu nome."

Jorge Henrique também teve papel fundamental. Foi garçom, algo raro, deixando companheiros na cara do gol. E também fez o que de melhor sabe fazer: provocar o rival.

"O mais importante é que contribuí para a vitória. O grupo todo está de parabéns", disse.

Tite defendeu seu jogador das críticas. Disse que Jorge Henrique não provocou ninguém, apenas jogou bola. "Ele não deu chute no vento."