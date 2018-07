Danilo se diz predestinado e exalta trabalho no Santos

YOKOHAMA - O lateral-direito Danilo pode encerrar a sua passagem pelo Santos da melhor forma possível. Negociado com o Porto, o jogador vai deixar o clube após a disputa do Mundial de Clubes e tenta se consagrar com o título. E ele foi decisivo para a classificação do time para a decisão do torneio no Japão ao marcar, em cobrança de falta, o terceiro gol da vitória por 3 a 1 sobre o Kashiwa Reysol, na quarta-feira.

O polivalente jogador, que já marcou outros gols importantes pelo Santos, como na final da Libertadores, se declarou predestinado, mas exaltou o trabalho do dia-a-dia santista. "A gente tem uma estrela, é predestinado, mas acredito muito em trabalho e dedicação. Acho que o trabalho, a dedicação e o empenho durante o ano que resultaram no gol nessa partida", disse.

Danilo revelou que tem treinado muito as cobranças de falta, mas que a forte concorrência o impede de realizar mais cobranças. "Tenho treinado muito. Tenho essa característica, mas aqui no Santos sempre teve grandes cobradores. Então, nunca tive muita oportunidade. Dessa vez, eu que sofri a falta, estava confiante e pedi para os meninos para bater", afirmou.

O atacante Borges também foi decisivo para a vitória santista ao fazer o segundo gol da vitória sobre o Kashiwa Reysol. Agora, ele está com 24 gols marcados em 32 partidas disputadas pelo Santos. "Tenho procurado treinar bastante esse tipo de finalização. O Muricy deixou claro pra mim que era pra eu ficar bem como referência ali. Eles têm jogadores que tocam muito bem a bola. O zagueiro sabe sair com a bola. Então, ele pediu que eu ficasse ali centralizado. Então, no momento que dominei a bola consegui finalizar rápido e fazer o gol", disse.