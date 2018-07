Danny Garcia, o melhor gancho de esquerda O norte-americano Danny Garcia demonstrou na vitória sobre o mexicano Erik Morales, na madrugada de ontem, no Barclays Center, no Brooklin, em Nova York, que possui o melhor gancho de esquerda do boxe atual. Foi com este golpe, a 1min23 do quarto assalto, que Garcia, de 24 anos, manteve o cinturão dos meio-médios-ligeiros, versão Conselho Mundial e Associação Mundial de Boxe. Foi o segundo combate entre os pugilistas. Em março, Garcia também venceu por pontos, após 12 assaltos.