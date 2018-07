Dante celebra gol depois de distribuir 60 ingressos para convidados

SALVADOR - Substituto de David Luiz, que se machucou nos primeiros minutos do jogo contra a Itália e precisou sair de campo, Dante viveu um dia inesquecível para a sua carreira neste sábado. O zagueiro marcou o primeiro gol do Brasil na vitória por 4 a 2, obtida na Arena Fonte Nova, em Salvador, onde se sentiu mais do que em casa, pois é baiano e trouxe uma legião de parentes e amigos para o estádio neste confronto no qual a seleção avançou às semifinais como líder do Grupo A da Copa das Confederações.

Ao ser questionado se sonhou com a possibilidade de fazer um gol neste sábado, o jogador do Bayern de Munique respondeu, em entrevista para a TV Globo, ainda no gramado: "Parece brincadeira, mas sinceramente sim. Cheguei a comprar 60 ingressos para distribuir para familiares e amigos. E pensei, quem sabe Deus me ilumina e dou essa alegria para meus parentes. Estou feliz por dar essa alegria para eles".

O defensor também aproveitou a vitória para minimizar os dois gols sofridos pelo Brasil neste sábado, depois de a seleção não ter sido vazada contra Japão e México, diante dos quais a zaga titular foi formada por David Luiz e Thiago Silva. Ele também admitiu que não foi fácil ter de marcar Balotelli.

"Balotelli é um dos melhores atacantes do mundo, que sai bastante dali do meio para receber a bola, mas o importante é que ganhamos a partida e o time está se saindo muito bem", disse o zagueiro, para mais tarde completar: "O mais importante é que a gente esteja ciente de que para ser campeão temos que ganhar de todo mundo".

Ao projetar a semifinal da competição, por sinal, o lateral-esquerdo Marcelo também admitiu que agora não dá mais para escolher rival. "Cada jogo que passa a gente está crescendo mais e está no caminho certo. Sabemos que vem pedreira pela frente", disse o jogador do Real Madrid, garantindo que não vê problema em encarar a Espanha já no próximo jogo, possibilidade que ainda existe.

"Tanto faz (quem passar), a gente não escolhe adversário e estamos doidos para jogar. Daqui pra frente só tem jogo mais importante e mais forte, claro", completou.