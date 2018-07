Meier faz 3 e Eintracht bate Wolfsburg de virada no Alemão

Com três gols do meia Alexander Meier, o Eintracht Frankfurt bateu o Wolfsburg em casa por 3 a 2, de virada, neste domingo, pela 18.ª rodada do Campeonato Alemão, e saiu da zona de rebaixamento do torneio. Pelo time visitante, o zagueiro brasileiro Dante abriu o placar e Schürrle fez o segundo.

O triunfo levou o Eintracht a 20 pontos, subindo para a 14.ª colocação. Já o Wolfsburg ficou de fora da zona de classificação para as competições europeias, pois parou nos 26 pontos, em sétimo lugar.

Apesar de jogar fora de casa, o Wolfsburg abriu o marcador aos 25 minutos de jogo. O zagueiro brasileiro Dante recebeu passe do chileno Ricardo Rodriguez e mandou para as redes.

O restante das ações na partida só aconteceu no segundo tempo. Aos 22 minutos, Meier apareceu para deixar tudo igual. Seis minutos depois, o meia conseguiu virar o marcador. Nos dois lances, Stefan Aigner deu a assistência.

Aos 34 minutos, Schürrle recebeu de Sebastian Jung e empatou o placar por 2 a 2. No entanto, Meier apareceu no último minuto para dar a vitória ao Eintracht Frankfurt.

WERDER SEGUE NA ZONA DE REBAIXAMENTO

Nem mesmo a vitória neste domingo sobre o Schalke 04, por 3 a 1, de virada, salvou o Werder Bremen da zona de rebaixamento do Alemão. Matip abriu o placar, mas Fritz, Pizarro e Ujah trataram de garantir o triunfo aos visitantes no outro jogo do dia na competição.

Com o resultado, o Werder foi a 18 pontos, empatado com o Stuttgart, mas pior nos critérios de desempate e, portanto, na 16.ª colocação - a primeira da degola. Já o Schalke ficou com 27 pontos, mas se manteve no sexto lugar, que dá uma vaga à fase qualificatória para a Liga Europa.